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17:30

Экономика

Новости часа: Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса

Новости часа: Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса

Новости часа: Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса. Премьер-министр провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития бизнеса.

Более 40 тысяч пассажиров отправились в круизы с Северного и Южного речных вокзалов за месяц. Таковы данные Дептранса.

Открытое горение ликвидировано в свердловской Ревде, где огонь уничтожил 4 дома. Об этом сообщили в МЧС.

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