Новости часа: Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил сформировать реестр мер поддержки малого и среднего бизнеса. Премьер-министр провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития бизнеса.

Более 40 тысяч пассажиров отправились в круизы с Северного и Южного речных вокзалов за месяц. Таковы данные Дептранса.

Открытое горение ликвидировано в свердловской Ревде, где огонь уничтожил 4 дома. Об этом сообщили в МЧС.