Новости часа: Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития предпринимательства премьер-министр напомнил, что в 2022 году был введен мораторий.

Трое жителей Горловки ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. О новом обстреле сообщили в ТАСС.

На этой неделе изменится расписание поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4. Об этом рассказал Дептранс.