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16:45

Экономика

Новости часа: Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума

Новости часа: Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в РФ до исторического минимума. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития предпринимательства премьер-министр напомнил, что в 2022 году был введен мораторий.

Трое жителей Горловки ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. О новом обстреле сообщили в ТАСС.

На этой неделе изменится расписание поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4. Об этом рассказал Дептранс.

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