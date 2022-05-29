Мировые цены на кофе снизились с февраля, но на рознице это не отразилось.

Что двигает ценники на кофе вверх? Подорожает ли еще больше стаканчик на вынос и какова его реальная себестоимость? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.