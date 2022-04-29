Набиуллина заявила, что снижение ВВП в России составит 8–10%

Нижняя точка спада экономики России придется на четвертый квартал этого года. Инфляционное давление уже стабилизировалось в последние две недели. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 14%. Также Набиуллина заявила, что разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году. Снижение ВВП составит 8–10%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.