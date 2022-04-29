ЦБ РФ рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений

ЦБ России рассматривает возможность дальнейшего смягчения валютных ограничений. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Еще четыре парковки для грузовиков обустроят в Москве до конца мая, сообщил Дептранс.

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" приобрел российский бизнес финской компании Fazer.