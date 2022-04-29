Нижняя точка спада экономики России придется на четвертый квартал 2022 года – ЦБ

Нижняя точка спада экономики России придется на четвертый квартал 2022 года, а инфляционное давление уже стабилизировалось в последние две недели. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку 14%. ВТБ сразу же заявил о том, что снижает процент по ипотеке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





