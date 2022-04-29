Максимальные темпы месячной инфляции в России зафиксировали в марте – ЦБ РФ

Максимальные темпы месячной инфляции в РФ фиксировали в марте, в апреле они будут ниже. Об этом заявили в Центробанке.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда в России достаточно спокойной.

В Москве образуются предпраздничные заторы. 29 апреля они растянутся до 21:00. Об этом сообщил Дептранс.