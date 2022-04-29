Набиуллина заявила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года

Нижняя точка спада экономики России придется на четвертый квартал этого года, а инфляционное давление уже стабилизировалось в последние две недели. об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку 14%. ВТБ сразу же заявил о том, что снижает процент по ипотеке. Скоро о таком решении, скорее всего, объявят и другие банки.

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