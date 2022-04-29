Пик инфляции в России придется на конец 2022 года – Набиуллина

Пик инфляции в России придется на конец этого года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Вслед за снижением ключевой ставки ВТБ снижает проценты по ипотеке на три пункта, сообщил банк.

Чехия отказалась платить за российский газ в рублях, посчитав это нарушением санкций.