Россия находится в зоне колоссальной неопределенности – Набиуллина

Россия находится в зоне колоссальной неопределенности. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложение, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложение опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что в связи со всем этим ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков.