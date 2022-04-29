ВТБ снизит ставки по ипотеке после решения ЦБ

Банк ВТБ с 30 апреля снизит ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 14%. Такой исход предполагали многие аналитики.

В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.