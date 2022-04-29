Центробанк России заявил, что ключевая ставка будет в пределах 12,5–14% в 2022 году

Ключевая ставка в 2022 году будет в пределах 12,5–14%. Об этом заявил Центробанк РФ.

"Аэрофлот" с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Турцию.

Заторы на дорогах Москвы 29 апреля продлятся до 21:00. Об этом сообщил Дептранс.