Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 14%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Россия в этом году не приглашала на День Победы никого из зарубежных лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минздрав России опроверг введение новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарств.