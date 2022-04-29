ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк России снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – с 17 до 14%. Такой исход предполагали многие аналитики.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения в этом году еще есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

