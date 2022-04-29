Банк России снизил ставку до 14% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 14% годовых, сообщает регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

