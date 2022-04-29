Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Доллар на Мосбирже упал ниже 71 рубля. Это произошло впервые с осени 2021 года. Евро торгуется на уровне менее 75 рублей.

Рынок ждет решения Центробанка по ключевой ставке. Оно должно быть принято 29 апреля. Аналитики считают, что процент снова снизят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.