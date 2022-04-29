Бюджет России выдержит снижение потребления Европой российского газа – Силуанов

Бюджет России выдержит снижение потребления Европой российского газа. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Число зарегистрированных в России безработных не растет, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сумма кешбэка за путевки в детские лагеря превысила 3 миллиарда рублей. Об этом рассказал Ростуризм.