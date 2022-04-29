Центробанк РФ примет решение по ключевой ставке 29 апреля

29 апреля в ЦБ примут решение по ключевой ставке. Финансовые аналитики ждут, что ее снизят до 14–15 % годовых. В апреле регулятор ее опустил с 20 до 17% годовых.

Что говорят эксперты? Если ключевая ставка будет в районе 14 %, как это повлияет на проценты по ипотеке и вкладам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.