В Москве выросли объемы выпуска промышленной продукции на 20,5% – Ефимов

Москва увеличила производство. За три месяца 2022 года объемы выпуска промышленной продукции выросли на 20,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего, по его словам, растут объемы производства в обрабатывающей промышленности. Среди лидеров также есть текстильная и фармацевтическая отрасли, производство медицинского и электрического оборудования.

В марте для преодоления последствий санкций город направил на поддержку промышленных предприятий дополнительные 20 миллиардов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

