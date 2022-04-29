Москва компенсирует предпринимателям часть затрат на обучение сотрудников

Столичные предприниматели могут получить субсидии на профподготовку персонала. Подать заявку можно с 30 апреля до 15 июля. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать до 95% затрат на повышение квалификации одного сотрудника, но не больше 120 тысяч рублей за год. Субсидии распространяются на обучение, которое началось с 1 января 2021 года.

В 2021 году по этой программе выделили около 47 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

