"Индекс шашлыка" в апреле вырос на 31%

"Индекс шашлыка" в апреле 2022 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такую статистику приводят "Известия".

Эксперты уверены, что сэкономить на главном деликатесе майских праздников все же реально, если покупать с умом. В ином случае можно переплатить практически в два раза.

Присмотреться к ценам в разных магазинах прежде всего придется при выборе древесного угля. Он подорожал на целых 77%. Самым дорогим ингредиентом в "шашлычном наборе" остается мангал. Меньше всего изменилась цена на мясо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

