ФАС назвала возможного покупателя сети магазинов OBI в России

Группа инвестиционно-строительных компаний MAX может стать покупателем торговой сети товаров для дома и строительства OBI. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Между тем в канун майских праздников втрое увеличился спрос на товары для дачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

