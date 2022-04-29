Фармкомпании начали искать альтернативу шприц-ручкам из ЕС в Китае и РФ

Фармкомпании ищут замену препаратам из ЕС в Китае и России. Речь в первую очередь идет о шприц-ручках, инсулиновых картриджах и флаконах. Однако на смену поставщиков уходит время.

В Росздравнадзоре заявили, что ни один зарубежный производитель лекарств не заявлял о прекращении поставок в Россию. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано. Количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов, отметили в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.