AliExpress сообщил о проблемах с обработкой платежей россиян

Клиенты AliExpress в соцсетях начали жаловаться, что испытывают трудности при оплате заказов, в том числе и картами российских банков, подпавших под санкции. Однако у кого-то оплата все же проходит.

В самом маркетплейсе подтвердили, что сейчас есть сложности с обработкой платежей. При этом стабильно работает оплата покупки локальных товаров, а вот зарубежные пока можно оплатить через сервис QIWI и счет мобильного телефона.

В AliExpress заявили, что активно занимаются решением проблемы. В скором времени пользователи снова смогут оплатить покупки всеми способами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

