Новости часа: власти Москвы положительно оценили бюджет города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджет Москвы чувствует себя уверенно, лучше ранних прогнозов. Об этом заявил заммэра вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Автобусы КМ будут ходить вдоль закрытого участка оранжевой ветки метро с 05:20 до 02:00. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Движение на улице Нижние Мневники ограничат с 29 декабря до 29 февраля. Об этом сообщил Дептранс.