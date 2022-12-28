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16:15

Общество

Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ

Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

"Деньги 24": Госдума вернется к законопроекту о легализации майнинга в 2023 году

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Названа предположительная стоимость ремонта "Северных потоков"

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Новости час: ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков

Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

Новости часа: ВСУ выпустили 4 снаряда по Ясиноватой в ДНР

Правительство РФ проверит расходование бюджетных средств на СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ в ближайшие два-три года. О планах в сфере автомобильного производства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Более 53% россиян прошли вакцинацию от гриппа. В Минздраве РФ заявили, что эта цифра растет.

Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу из пермского вуза Тимура Бекмансурова. В сентября 2021 года он вошел с ружьем на территорию вуза и начал вести прицельную стрельбу по студентам и преподавателям.

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