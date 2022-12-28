16:15Общество
Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ в ближайшие два-три года. О планах в сфере автомобильного производства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Более 53% россиян прошли вакцинацию от гриппа. В Минздраве РФ заявили, что эта цифра растет.
Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу из пермского вуза Тимура Бекмансурова. В сентября 2021 года он вошел с ружьем на территорию вуза и начал вести прицельную стрельбу по студентам и преподавателям.