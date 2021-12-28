В Независимом топливном союзе опровергли повышение цен на бензин

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Эксперты успокаивают автовладельцев, которых напугали взрывным ростом цен на бензин. Некоторые аналитики утверждали, что если правительство перестанет контролировать топливный рынок, то стоимость бензина на АЗС взлетит до 100 рублей за литр. В Независимом топливном союзе считают, что это явное преувеличение.
Как говорят экономисты, замедлить рост цен на бензин мешают топливные монополии. Они фактически устанавливают оптовые цены, вытесняя мелких владельцев АЗС и исключая конкуренцию. Кроме того, стоимость топлива более чем на 70% состоит из налогов. И это не дает заморозить рост цен даже тогда, когда на мировом рынке нефть дешевеет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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