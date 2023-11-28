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28 ноября, 07:45

Экономика

В РФ продлили подачу поправок к проекту об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ

В РФ продлили подачу поправок к проекту об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ

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Подачу поправок к проекту об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ продлили. Документ планируют принять до конца 2023 года, хотя первое чтение он прошел еще 3 года назад.

Против отмены комиссий выступают банки. По мнению экспертов, если закон примут, банки, чтобы не терять доход, будут перекладывать платежи на другие свои услуги и их стоимость будет дорожать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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