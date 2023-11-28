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28 ноября, 07:30

Экономика

Выделенные средства для льготной ипотеки стали заканчиваться у банков РФ

Выделенные средства для льготной ипотеки стали заканчиваться у банков РФ

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У российских банков заканчиваются деньги на выдачу льготной ипотеки. По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса, лимит исчерпали раньше срока.

Субсидированная ипотечная ставка дала возможность улучшить свои жилищные условия многим гражданам РФ. Однако средства, выделенные правительством РФ на льготные программы, у кредиторов практически закончились.

Будет ли дешевая ипотека в 2024 году? И стоит ли покупать жилье на данный момент? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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