Выделенные средства для льготной ипотеки стали заканчиваться у банков РФ

У российских банков заканчиваются деньги на выдачу льготной ипотеки. По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса, лимит исчерпали раньше срока.

Субсидированная ипотечная ставка дала возможность улучшить свои жилищные условия многим гражданам РФ. Однако средства, выделенные правительством РФ на льготные программы, у кредиторов практически закончились.

Будет ли дешевая ипотека в 2024 году? И стоит ли покупать жилье на данный момент? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.