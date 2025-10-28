Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Об этом заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, резко снижать процент нельзя, иначе будет перечеркнут весь процесс снижения инфляции. При этом нужно как можно быстрее завершить период роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Сбалансировать бюджет поможет повышение НДС, отметила глава регулятора. С 1 января он составит 22% вместо нынешних 20%.

