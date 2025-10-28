Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:15

Экономика

Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году

ЦБ может снова снизить ключевую ставку в 2025 году

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

"Деньги 24": курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

"Деньги 24": количество закрытых магазинов в России выросло в 2 раза

"Деньги 24": российская валюта укрепилась до 80 рублей за доллар

"Новости дня": цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тыс рублей

Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Об этом заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, резко снижать процент нельзя, иначе будет перечеркнут весь процесс снижения инфляции. При этом нужно как можно быстрее завершить период роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Сбалансировать бюджет поможет повышение НДС, отметила глава регулятора. С 1 января он составит 22% вместо нынешних 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика