Россияне за рубежом столкнулись с проблемами при обмене старых долларов

Россияне, путешествующие за границу, столкнулись с проблемами при обмене старых долларов. Банки в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ отказываются принимать купюры старого образца. Новые банкноты в Москве сложно найти из-за санкций, их поступление в банки ограничено.

Эксперты объясняют, что причина кроется в защите банкнот. Обновленные доллары имеют трехмерную синюю ленту и другие элементы защиты, что делает их более сложными для подделки.

Путешественникам рекомендуют покупать национальные валюты стран, куда они направляются, использовать карты зарубежных банков или UnionPay.

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