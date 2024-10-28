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28 октября, 06:45

Экономика

Россияне за рубежом столкнулись с проблемами при обмене старых долларов

Россияне за рубежом столкнулись с проблемами при обмене старых долларов

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Россияне, путешествующие за границу, столкнулись с проблемами при обмене старых долларов. Банки в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ отказываются принимать купюры старого образца. Новые банкноты в Москве сложно найти из-за санкций, их поступление в банки ограничено.

Эксперты объясняют, что причина кроется в защите банкнот. Обновленные доллары имеют трехмерную синюю ленту и другие элементы защиты, что делает их более сложными для подделки.

Путешественникам рекомендуют покупать национальные валюты стран, куда они направляются, использовать карты зарубежных банков или UnionPay.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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