В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей

В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 000 рублей. Они уже начали появляться в регионах – в Алтайском и Пермском крае. Модернизированную купюру Центробанк представил еще осенью 2023 года.

Виды Хабаровска на ней заменили достопримечательностями Урала. На банкноте изображена стела "Европа – Азия", которая находится в Екатеринбурге, а на обратной стороне – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске.

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