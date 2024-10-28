Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 07:15

Экономика

В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей

В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей

Новости регионов: жители Казани выбрали имя для маленькой зебры из местного зоосада

Экономисты подводят итоги саммита БРИКС

"Деньги 24. Итоги": годовая инфляция в России составила 8,52%

ЦБ России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Минюст РФ предложил платить алименты студентам-очникам до 23 лет

Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений десятки миллиардов рублей

Собянин заявил, что Москва полностью обеспечивает себя молоком, хоебом и мясом

Новости часа: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

В России запущены в обращение новые банкноты номиналом 5 000 рублей. Они уже начали появляться в регионах – в Алтайском и Пермском крае. Модернизированную купюру Центробанк представил еще осенью 2023 года.

Виды Хабаровска на ней заменили достопримечательностями Урала. На банкноте изображена стела "Европа – Азия", которая находится в Екатеринбурге, а на обратной стороне – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика