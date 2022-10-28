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Политика

Новости часа: экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года – ЦБ

Новости часа: экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года – ЦБ

Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок

KIA может уйти с российского рынка

Россиянам рассказали о ситуации с брендами KFC, GAP и Zara

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

Продажи зимних шин выросли на 70% в РФ в октябре – СМИ

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

ЦБ РФ проведет предпоследнее заседание совета директоров в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил Центробанк.

Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской области и Николаеве. Такое заявление сделали в Минобороны.

Норвегия ввела новые антироссийские санкции. Они коснулись 30 физических и семи юридических лиц.

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