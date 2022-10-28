Новости часа: экономика РФ перейдет к росту во втором полугодии 2023 года – ЦБ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил Центробанк.

Российские военные уничтожили пять украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской области и Николаеве. Такое заявление сделали в Минобороны.

Норвегия ввела новые антироссийские санкции. Они коснулись 30 физических и семи юридических лиц.