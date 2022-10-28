Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла снижений. Об этом сообщил регулятор.

Сотрудники Следственного комитета России вычислили украинского военного, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе. Об этом заявило ведомство.

Из Херсона выехали уже более 36 тысяч человек, процедура продолжается. Об этом рассказали местные власти.