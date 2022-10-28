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Общество

Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок

KIA может уйти с российского рынка

Россиянам рассказали о ситуации с брендами KFC, GAP и Zara

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

Продажи зимних шин выросли на 70% в РФ в октябре – СМИ

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

ЦБ РФ проведет предпоследнее заседание совета директоров в 2022 году

Россиянам рассказали, какие зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла снижений. Об этом сообщил регулятор.

Сотрудники Следственного комитета России вычислили украинского военного, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе. Об этом заявило ведомство.

Из Херсона выехали уже более 36 тысяч человек, процедура продолжается. Об этом рассказали местные власти.

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