Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты и отказу от доллара во взаимной торговле.

На Ставрополье арестовали сторонников украинских националистов, которые готовили теракт. У них изъяли бомбы и оружие, сообщили в ФСБ.

Первый мокрый снег пойдет в Москве в ночь на понедельник, 31 октября. Об этом рассказали синоптики.