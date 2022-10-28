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Общество

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

ЦБ РФ проведет предпоследнее заседание совета директоров в 2022 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты и отказу от доллара во взаимной торговле.

На Ставрополье арестовали сторонников украинских националистов, которые готовили теракт. У них изъяли бомбы и оружие, сообщили в ФСБ.

Первый мокрый снег пойдет в Москве в ночь на понедельник, 31 октября. Об этом рассказали синоптики.

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