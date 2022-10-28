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Экономика

ЦБ РФ проведет предпоследнее заседание совета директоров в 2022 году

ЦБ РФ проведет предпоследнее заседание совета директоров в 2022 году

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Банк России 28 октября проведет предпоследнее в этом году заседание совета директоров. Там будет обсуждаться вопрос ключевой ставки.

По мнению экспертов, на этот раз ЦБ оставит ее без изменений. В феврале ставку увеличили сразу до 20%. Начиная с апреля, регулятор снижал показатель шесть раз подряд. В сентябре Центробанк понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 7,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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