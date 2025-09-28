Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 сентября, 09:30

Экономика

ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК" из-за ограничений для интернет-провайдеров

ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК", из-за ограничений для интернет-провайдеров. В том случае, если вина будет доказана, то организациям грозят административные штрафы.

Эксперты уверены, что санкции сыграют свою роль. По предварительным расчетам, штрафы будут высокие. Также предписание о недопустимости дальнейшего нарушения законодательства необходимо будет исполнить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова Демид Густов

