28 сентября, 09:30Экономика
ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК" из-за ограничений для интернет-провайдеров
ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК", из-за ограничений для интернет-провайдеров. В том случае, если вина будет доказана, то организациям грозят административные штрафы.
Эксперты уверены, что санкции сыграют свою роль. По предварительным расчетам, штрафы будут высокие. Также предписание о недопустимости дальнейшего нарушения законодательства необходимо будет исполнить.
