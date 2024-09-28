ФАС проверит цены на продукты в 14 федеральных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на продукты в 14 федеральных торговых сетях. Особое внимание уделят стоимости хлеба, молочной и мясной продукции, а также овощей.

В список вошли такие сети, как "Пятерочка", "Магнит", "Ашан", "Лента", "Метро" и другие. Как рассказали в ведомстве, результаты проверки помогут выяснить, обоснованы ли текущие цены на указанные товары. В случае необоснованного повышения стоимости ФАС готова принять меры антимонопольного реагирования.

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