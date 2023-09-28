Новости часа: бюджет развития столицы в 2024 году может превысить 40%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджет развития столицы в 2024 году может превысить 40%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

120 мест обустроили в Москве с начала августа для владельцев парковочных разрешений. Таковы данные Дептранса.

Температура в Москве может подняться до июньских значений в течение 28 сентября. Об этом предупредили столичные синоптики.