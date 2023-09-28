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Новости

28 сентября, 13:30

Общество

Новости часа: бюджет развития столицы в 2024 году может превысить 40%

Новости часа: бюджет развития столицы в 2024 году может превысить 40%

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Минфин РФ предложил продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Газпромбанк выкупил 14 столичных торговых центров "Мега"

Криптовалютная биржа Binance уйдет из РФ

Банк России придумал способ рассекречивать мошенников

В США возникла угроза шатдауна из-за разногласий законодателей по бюджету

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через СБП за рубежом

В РФ предложили продавать рецептурные препараты через автоматы

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бюджет развития столицы в 2024 году может превысить 40%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

120 мест обустроили в Москве с начала августа для владельцев парковочных разрешений. Таковы данные Дептранса.

Температура в Москве может подняться до июньских значений в течение 28 сентября. Об этом предупредили столичные синоптики.

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