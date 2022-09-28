Эксперты рассказали, когда курс рубля может ослабнуть

Доллар обновляет двадцатилетние максимумы. Он укрепляется к основным мировым валютам. Под натиском доллара не сдается только рубль. В ЦБ и Минфин РФ считают его излишне сильным на данным момент.

Кому выгоден такой крепкий рубль? И когда курс может пойти вниз? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.