Новости мира: в странах ЕС резко увеличились продажи китайских электро-одеял

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Европа, похоже, собирается эту зиму согреваться в постели. Агентство Bloomberg сообщило, что в странах ЕС резко увеличились продажи китайских электро-одеял. Самый большой спрос оказался в Греции, Италии, Польше, Германии и Нидерландах. Общий объем экспорта, по сравнению с прошлым годом, вырос в два раза.
Три государственных банка Турции отказались от использования платежной системы "Мир". Об этом сообщил турецкий телеканал NTV. Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию пока официально не подтвердило, но по данным СМИ, может сделать это 28 сентября. Ранее от приема российских карт отказались частные банковские организации Турции. Местные политики не скрывают, что причинами являются давление США и возможные санкции.
Каталония хочет провести новый референдум о независимости. Глава Пере Арагонес настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение, которое будет признано не только Мадридом, но и международным сообществом. Он объяснил, что большинство каталонцев хотят решать будущее страны путем голосования.
Пять лет назад в Каталонии уже проводился референдум. Тогда явка составила 43%, и 90% проголосовали "за". Каталонский парламент провозгласил независимость. После чего испанское правительство ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент. Ряд организаторов референдума уехали из страны, нескольких признали виновными в мятеже и приговорили к реальным срокам. Поэтому в этот раз принимать решение без одобрения Мадрида каталонцы не планируют.
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