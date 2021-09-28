Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы

Цены на куриное мясо останутся стабильными, минимум, до конца года. Минсельхоз смог договориться с крупнейшими производителями на совещании. Ребром стоял вопрос об объемах производства.

В условиях пандемии сократили ввоз инкубационных яиц, также были проблемы в поставками кормов. В итоге при поддержке государства производители все-таки смогут закончить год в приемлемом ценовом диапазоне. Пока правительство обсуждает дальнейшие меры поддержки и, если понадобится, сдерживания цен.

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