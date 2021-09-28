Рубль укрепляет на торгах позиции. Курс евро достиг минимума. Европейская валюта торговалась на уровне ниже 85 рублей впервые с июля прошлого года.

Стоимость доллара на бирже – менее 73 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.