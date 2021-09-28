Банки не смогут навязывать клиентам страховые компании – СМИ

Клиентов банков защитит ФАС. Там готовят постановление об условиях страхования.

В настоящее время банки нередко отказываются принимать полис клиента, поэтому приходится покупать новую страховку и платить по сути два раза за одно и то же.

Согласно инициативе, клиентам разрешат выбирать не рекомендуемую банком компанию, а покупать полис у любой страховой, имеющей положительный рейтинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.