Россияне стали реже ходить по ресторанам

У ресторанов в августе заметно сократилось число клиентов. Что случилось? Неужели так выросли цены в меню?

А вот для путешествующих по России снова доступен кешбэк. Сколько можно сэкономить на путевке?

Обо всем этом – в эфире телеканала Москва 24.

