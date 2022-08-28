Поставки смартфонов в РФ сократились на 40% в первом полугодии

Поставки смартфонов в Россию за первые шесть месяцев текущего года упали почти на 40%. Между тем бюджетных моделей на рынке стало и вовсе в полтора раза меньше. При этом цены продолжают расти.

Что делать тем, кто не успел обновить устройство? Ждать ли расширения ассортимента или брать, что есть? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

