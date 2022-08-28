"Деньги 24": цены на газ в Европе

Школьникам в Великобритании придется померзнуть в новом учебном году. Родителям уже советуют запасаться теплыми вещами, поскольку учебные заведения переходят на режим экономии. Такая мера связана с ценами на газ в Европе, которые бьют все рекорды.

Как цены на голубое топливо повлияют на Россию? Почему газовые проблемы Европы превращаются в мировой энергетический кризис? Об этом – в программе "Деньги 24".

