Новости часа: ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, сообщил регулятор.

В ростовском Азове не зафиксировано происшествий, все службы работают штатно. Об этом рассказали местные власти.



Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали при попытке выехать из РФ. Задержание подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.