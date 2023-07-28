Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Новости

28 июля, 18:30

Экономика

Новости часа: ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября

Новости часа: ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов с октября. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, сообщил регулятор.

В ростовском Азове не зафиксировано происшествий, все службы работают штатно. Об этом рассказали местные власти.

Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали при попытке выехать из РФ. Задержание подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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экономикапроисшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
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