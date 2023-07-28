Новости часа: правительство и ЦБ РФ изучают переход на расчеты в рублях со странами Африки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство и Банк России изучают возможность подключения африканских банков к российской системе передачи финансовых сообщений и перехода на расчеты в рублях. Об этом на саммите "Россия – Африка" рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Безопасность сухопутного маршрута в Крым обеспечена. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Благоустройство парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда завершат в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.