Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Курс доллара подешевел на 39 копеек, тем самым упав до 59,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро, в свою очередь, подешевел на 12 копеек, составив 60,61 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.